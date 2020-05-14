Дело о смерти детей на Чукотке взял на контроль центральный главк СК

Центральный аппарат Следственного Комитета станет контролировать расследование уголовного дела о гибели двух братьев семи и шести лет на Чукотке. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в минувшую среду, 13 мая, в полицию обратился житель поселка Беринговский. Он заявил, что пропали двое его сыновей. Дети пошли гулять и не вернулись.

В ходе поисков мальчиков нашли мертвыми в сугробе недалеко от их дома. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления выяснить все обстоятельства смерти детей и установить личности, которые причастны к гибели мальчиков. За ходом расследования он поручил следить центральному аппарату ведомства.