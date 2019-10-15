Дело о смертельном избиении в Красноярске передали центральному аппарату СК

Центральный аппарат СК РФ займется делом о смерти 31-летнего мужчины из Красноярска после избиения. Подозреваемых в его избиении Александр Бастрыкин рекомендовал изолировать от общества.

Председатель Следственного комитета решил передать материалы дела в производство Главного следственного управления ведомства «для наиболее полного и объективного расследования». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователям Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить всех причастных к преступлению лиц. Их привлекут к ответственности в зависимости от роли и степени каждого.

«Также глава ведомства дал указание следствию ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с изоляцией от общества», — уточнила Петренко.

Сотрудники Центрального аппарата проверят и действия регионального управления, которое своевременно не отреагировало на «тревожные сообщения в средствах массовой информации о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины».

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Месяц назад двое приятелей жестоко избили 31-летнего жителя Красноярска на лестничной клетке из-за телефонного конфликта. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Он провел в коме чуть более трех недель и умер в больнице.

Подозреваемых в его избиении задержали. Ими оказались молодые люди 24 и 29 лет. Один из них уже имеет судимость за мошенничество и грабеж. Второй попадал в поле зрение правоохранительных органов из-за грабежа и незаконного оборота наркотиков.