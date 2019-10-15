Дело о смертельном избиении в Красноярске передали центральному аппарату СК
Председатель Следственного комитета решил передать материалы дела в производство Главного следственного управления ведомства «для наиболее полного и объективного расследования». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следователям Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить всех причастных к преступлению лиц. Их привлекут к ответственности в зависимости от роли и степени каждого.
«Также глава ведомства дал указание следствию ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с изоляцией от общества», — уточнила Петренко.
Сотрудники Центрального аппарата проверят и действия регионального управления, которое своевременно не отреагировало на «тревожные сообщения в средствах массовой информации о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины».
Задержание подозреваемых в смертельном избиении красноярца сняли на видеоПодробнее
Месяц назад двое приятелей жестоко избили 31-летнего жителя Красноярска на лестничной клетке из-за телефонного конфликта. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Он провел в коме чуть более трех недель и умер в больнице.
Подозреваемых в его избиении задержали. Ими оказались молодые люди 24 и 29 лет. Один из них уже имеет судимость за мошенничество и грабеж. Второй попадал в поле зрение правоохранительных органов из-за грабежа и незаконного оборота наркотиков.