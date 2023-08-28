Криминал 28 августа 2023, 14:42 Дело о преступлениях трех участников ОПГ «Северские» передали в суд Мособлсуд рассмотрит дело обвиненных в бандитизме участников ОПГ «Северские» РИА «Новости»

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В Мособлсуд передали материалы уголовного дела о бандитизме и других преступлениях, в которых обвинили трех членов группировки «Северские». В рамках расследования провели более 150 экспертиз, проверили показания и выдвинули официальные обвинения, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

«Обвиняемые в разных вариациях состава банды совершили более 17 преступлений», — сообщили следователи.

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Им вменили покушение на убийство двух и более лиц, незаконное ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, бандитизм и другие проступки. Следком провел допросы и очные ставки, проверил показания, назначил более 150 экспертиз, в том числе баллистических и молекулярно-генетических, собрал доказательства и предъявил обвинения трем людям. Еще семерых уже приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима.

Организованную преступную группировку, по версии следствия, создали в мае 1997 года. Она орудовала в Московской, Костромской, Ярославской и Владимирской областях до февраля 2021 года. В ОПГ «Северские» вошли 18 членов, на счету которых убийства 23 человек и другие тяжкие преступления. «Известия» сообщили, что в декабре одного из бандитов, Алексея Воронина, приговорили к 14 годам тюрьмы.