Дело о пожаре в «Зимней вишне» против экс-главы кемеровского МЧС передали в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и отправила в суд материалы дела против бывшего начальника кемеровского управления МЧС Александра Мамонтова и главного государственного инспектора столицы региона по пожарному надзору Григория Терентьева. Расследование началось после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как полагает следствие, Мамонтов и Терентьев достоверно зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ „Зимняя Вишня“, не исполнили должностные обязанности по принятию мер для проведения проверки в данном торгово-развлекательном центре», — сообщили в Генпрокуратуре.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что халатность привела к возгоранию здания, невозможности устранить огонь из-за неисправной системы пожаротушения и эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты.

Следователи также выяснили, что Мамонтов с 15 июня 2015 года по май 2018-го совершил хищение на сумму более 1,888 миллиона рублей. Деньги переводились лицам, фиктивно устроенным в ГУ МЧС по Кемеровской области по его указанию.

Терентьев, как установило расследование, совершил хищение на 48 тысяч рублей, сфальсифицировав документы для получения денежного довольствия за 18 дней.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Кемерова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред различной степени тяжести здоровью 147 лиц.