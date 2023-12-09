09 декабря 2023, 13:34
Дело о покушении на убийство завели после стрельбы в росгвардейцев в Москве
СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в росгвардейцев в Москве
После стрельбы в двух сотрудников Росгвардии в Москве возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
По данным следствия, конфликт произошел на улице Твардовского. Во время ссоры мужчина схватил травматический пистолет и выстрелил в двух человек — сотрудников Росгвардии, которые в этот момент были не при исполнении.
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Потерпевших доставили в больницу, там им оказывают всю медицинскую помощь. Подробностей о травмах в ведомстве не привели.
Подозреваемого оперативно задержали, с ним проводят следственные действия. В рамках расследования специалисты СК изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцы стрельбы
Стрельба
СК РФ
Москва 2023
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