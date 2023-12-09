Криминал 09 декабря 2023, 13:34 Дело о покушении на убийство завели после стрельбы в росгвардейцев в Москве СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в росгвардейцев в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

После стрельбы в двух сотрудников Росгвардии в Москве возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, конфликт произошел на улице Твардовского. Во время ссоры мужчина схватил травматический пистолет и выстрелил в двух человек — сотрудников Росгвардии, которые в этот момент были не при исполнении.

Реклама

Потерпевших доставили в больницу, там им оказывают всю медицинскую помощь. Подробностей о травмах в ведомстве не привели.

Подозреваемого оперативно задержали, с ним проводят следственные действия. В рамках расследования специалисты СК изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцы стрельбы