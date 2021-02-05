Дело о похищении 8 млн рублей возбудили в отношении 80-летнего бухгалтера

Уточняется, что 52-летний бизнесмен написал заявление в полицию, в котором говорилось о краже с банковского счета его фирмы крупной суммы денег. По предварительным данным, мошенничество совершила главный бухгалтер ИП. Женщину задержали.

До этого пенсионерка никогда не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Помимо прочего, она не состоит на профучете. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Собирается доказательственная база, устанавливаются детали произошедшего.