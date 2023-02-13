13 февраля 2023, 18:26
Дело о подпольном изготовлении алкоголя раскрыли в Челябинской области
В Челябинской области полицейские задержали жителей Чебаркуля, которые наладили выпуск алкогольной продукции на одном из заброшенных предприятий региона. Об этом написал «Полит74.RU».
Злоумышленникам удалось создать подпольный цех, в котором они наполняли бутылки самодельным алкоголем и наклеивали фальшивые этикетки, сообщило ИА Nation News.
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Организатора подпольного производства приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Остальные его подельники также получили наказания в виде тюремного заключения.
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Алкоголь
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