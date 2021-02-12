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    12 февраля 2021, 10:43

    Дело о незаконной вырубке деревьев на 1 млн рублей возбудили в Новороссийске

    Полина Петрова

    Уголовное дело о незаконной вырубке 22 ясеней возбудили в Новороссийске. Деревья росли недалеко от охраняемой природной зоны «Пионерская роща», написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    Дело о незаконной вырубке деревьев на 1 млн рублей возбудили в Новороссийске

    «Уголовное дело возбуждено по статье „Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в особо крупном размере“», — уточнили в пресс-службе.

    В целом ущерб составил более одного миллиона рублей. В настоящий момент идет расследование. Ведется поиск подозреваемых.