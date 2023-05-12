Криминал 12 мая 2023, 22:34 Дело о незаконной продаже алкоголя в Санкт-Петербурге передали в суд

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Житель Санкт-Петербурга пойдет под суд за продажу несертифицированного алкоголя. Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как установили следователи, ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Однако 7 сентября 2022 он вновь продал спиртное своему знакомому.

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Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд.