Дело о незаконной эксгумации тела мужчины расследуют в Воронеже. Под подозрением вдова и ее новый парень

Уголовное дело возбудили в Воронеже после того, как на городском кладбище из могилы исчезло тело человека. Подробности в полиции не раскрывают в интересах следствия.

О возбуждении дела сообщили в региональном главке МВД. Начальник отдела информации и общественных связей ведомства Наталья Куликова заявила, что расследование продолжается.

По предварительным данным, тело, которое выкопали из могилы, принадлежит мужчине, умершему в минувшем августе. Мать вдовы усопшего в беседе с «360» заявила, что ее зять еще при жизни говорил о том, что хочет, чтобы после смерти его кремировали. Но когда это произошло, среди родственников возникли разногласия.

«Он хотел, чтобы его кремировали, а его родители хотели, чтобы тело похоронили. Из-за этого начались дурацкие разногласия», — пояснила женщина.

По ее словам, дочь не участвовала в раскопке могилы и никого об этом не просила.

«Она такое желание изъявляла, она не участвовала в этом. А потом его отец (умершего мужа — прим. ред.), он очень влиятельный человек, вот это все начал раскручивать, хотя при жизни с ним не общался», — добавила собеседница «360».

В нотариальной конторе, где работает вдова, которую заподозрили в осквернении могилы, ее коллега сообщил, что она передала ему свои полномочия еще летом. Он знает о смерти мужа женщины, но не в курсе истории с незаконной эксгумацией.

По данным Telegram-канала Baza, вдова обратилась с просьбой раскопать могилу к своему новому молодому человеку. На операцию ушло четыре часа, после этого тело обернули в брезент, увезли в безлюдное место и сожгли. В полицию обратился отец умершего, когда заметил, что могила находится в странном виде. По информации источника канала, любовника вдовы задержали, он признался в том, что устроил кремацию.