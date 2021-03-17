Дело о насилии мальчиков возбудили в отношении педагога из Ленобласти

Уголовное дело о насилии мальчиков возбудили в отношении педагога-психолога из Ленинградской области. Предположительно, жертвами подозреваемого стали не менее двух школьников, написало ИА Nation News.

Отмечается, что отец пострадавшего ребенка обратился к правоохранителям. Он рассказал, что 61-летний педагог совершил в отношении 14-летнего подростка действия сексуального характера. Кроме этого, пожилой мужчина подозревается в насилии над студентом вуза Санкт-Петербурга.

Полиция задержала педагога-психолога, он дал признательные показания. Уже проведены обыски по месту жительства задержанного, изъяты все необходимые улики. Сейчас стражи порядка ищут других потерпевших, учившихся у этого преподавателя.