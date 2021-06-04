Дело о нарколаборатории во Владимирской области направили в суд

Во Владимирской области будут судить подозреваемых в изготовлении крупной партии наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МВД России.

В июне 2020 года сотрудники полиции вместе с ФСБ обнаружили в одном из пустующих зданий в Петушинском районе нарколабораторию. В здании находилось оборудование для изготовления наркотиков, а также растворы, имеющие в составе мефедрон и амфетамин.

Сотрудники органов задержали трех подозреваемых. По версии следствия, трое мужчин арендовали помещение специально для того, чтобы изготавливать там запрещенные вещества. К моменту задержания подозреваемые успели изготовить около 30 килограммов наркотиков.

Доказательства по делу собирали почти год. Теперь оно направлено в суд.