Дело о нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году направили в суд

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника нападения на военнослужащих в Чечне в 1999 году утвердил заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть.

Об этом сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По версии следствия, в середине 1999-го обвиняемый вступил в банду под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. В этом же году он уже в составе банды совершил налет на военнослужащих в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики.

В результате происшествия погибли 15 военнослужащих, еще 28 были ранены. В ходе следствия обвиняемый отбывал пожизненный срок за другие преступления, в числе которых и связанные с участием в банде.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Шелковской районный суд Чечни. Там оно будет рассмотрено по существу.

Работа по установлению остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, сейчас продолжается.

В ноябре СМИ сообщили о том, что Магомеда Алханова, предположительно, одного из членов группировки Шамиля Басаева, которого удалось поймать после побега из психиатрической клиники в Астрахани, отправили в СИЗО. Его задержала астраханская полиция 2 ноября после того, как 26 октября он сбежал из психиатрической больницы, в которой находился на принудительном лечении под стражей.