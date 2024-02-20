Криминал 20 февраля 2024, 11:40 Дело о нападении на мальчика с буквой Z на шапке повторно направили в суд Екатеринбурга Суд на Урале снова рассмотрит дело о нападении на мальчика с буквой Z на шапке Zamir Usmanov/Global Look Press

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Суд Екатеринбурга повторно рассмотрит дело о нападении на школьника с буквой Z на шапке. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Александра Неустроева. Его обвиняют в хулиганстве с угрозой насилием по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе.

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По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина напал на мальчика в шапке с буквой Z во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге. Пострадавший — сын участника СВО. Предполагается, что Неустроев угрожал ребенку и оскорблял его.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга. По ходатайству следователя уголовное дело прекратили, а обвиняемому назначили семь тысяч рублей штрафа. Однако Генпрокуратура изучила решение суда, обнаружила нарушения и поручила прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление.

«По результатам его рассмотрения уголовное дело было возвращено для их устранения», — указали в прокуратуре региона.

Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с просьбой о пересмотре дела осенью 2023 года. Материалы передали в кассационную инстанцию.