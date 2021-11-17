Правоохранительные органы Москвы завели уголовное дело из-за приказа органа, выдающего лицензии, о прекращении таковой у ООО «Центр инновационных медицинских технологий» («Евроонко»). Преступник хотел создать видимость, что клиника сама попросила отозвать у нее лицензию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что неизвестный использовал поддельный документ, когда обратился в управление лицензирования и аккредитации Москвы, подавая заявление о прекращении вида деятельности, на которое требуется лицензия. По этому факту возбудили уголовное дело о использовании заведомого подложного документа.

В самой клинике сообщили, что обратились в правоохранительные органы после того, как увидели приказ лицензирующего органа о прекращении лицензии по инициативе самой клиники. Таким образом злоумышленники попытались воспрепятствовать работе медцентра. Процесс остановил столичный Арбитражный суд.

Сейчас клиника продолжает принимать пациентов так же, как и раньше. Росздравнадзор и департамент здравоохранения Москвы получили уведомления о случившемся и подтвердили, что претензий к учреждению не имеют. Официальных комментариев от следствия пока нет.