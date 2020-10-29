Дело о краже пожертвований из храма возбудили в отношении иностранца
Уголовное дело о краже пожертвований из храма в Ленинградской области возбудили в отношении гражданина сопредельного государства, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
«Задержан злоумышленник, взломавший двери храма в Приозерском районе и похитивший два ящика с пожертвованиями прихожан», — процитировал полицейских «Взгляд».
По предварительным данным, 32-летний мужчина пробрался в храм Андрея Первозванного в поселке Васильево при помощи фомки. Он похитил пожертвования на 21 тысячу рублей. На украденные средства задержанный купил себе смартфон.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемого.