Дело о краже 8 млн рублей возбудили в отношении петербуржца

По информации собеседника агентства, 29 августа в полицию обратилась предпринимательница и сообщила, что из ее квартиры похитили восемь миллионов рублей. На место оперативно выехали представители правопорядка и собрали улики.

25 ноября был задержан 27-летний подозреваемый. Пропавших денег у него не оказалось. В настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.