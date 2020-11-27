Дело о краже 8 млн рублей возбудили в отношении петербуржца
Уголовное дело о краже восьми миллионов рублей возбудили в отношении жителя Санкт-Петербурга, информирует ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, 29 августа в полицию обратилась предпринимательница и сообщила, что из ее квартиры похитили восемь миллионов рублей. На место оперативно выехали представители правопорядка и собрали улики.
25 ноября был задержан 27-летний подозреваемый. Пропавших денег у него не оказалось. В настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.