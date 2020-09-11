Дело о краже 5 млн рублей возбудили в отношении бухгалтера детсада в Санкт-Петербурге

Уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» возбудили в отношении бухгалтера детского сада, которая подозревается в краже пяти миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

Сотрудники пресс-службы прокуратуры города отметили, что предположительно главный бухгалтер детского сада Красногвардейского района предоставляла в банк зарплатные ведомости, в которых были изменены суммы выплат некоторым работникам, пишет «Петербургский дневник».

В целом из бюджета было похищено более пяти миллионов рублей. Следователи отметили, что это привело к ущемлению прав на оплату труда других сотрудников учреждения. Помимо прочего, появилась нехватка денег для обеспечения деятельности организации.

В настоящий момент ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов по ходатайству следствия был отправлен Басманным судом Москвы под арест до 8 ноября. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, хищении свыше 600 миллионов рублей.