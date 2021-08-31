Дело о контрабанде леса в Китай на 130 миллионов рублей возбудили в Иркутской области

Уголовное дело о контрабанде леса в Китай возбудила таможня в Иркутской области. Из России было вывезено около 9,7 тысячи кубометров древесины на 130 миллионов рублей.

Компания, которая занималась контрабандой, принадлежит жителю Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В Иркутской области по материалам проверки Братской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура установила, что компания вносила недостоверные сведения о происхождении древесины в базу данных Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету древесины и сделок. В результате продажа леса была незаконно легализована. За 2019–2020 годы было вывезено 9,7 тысячи кубометров древесины. Владельцу компании грозит наказание в виде лишения свободы, либо штраф до одного миллиона рублей.