Дело о контрабанде леса на 500 млн рублей в Иркутской области передали в суд

Саянский городской суд Иркутской области рассмотрит дело против трех членов группировки, которая, по версии следствия, занималась контрабандой леса. Они передали иностранцам древесину на сумму 500 миллионов рублей, сообщило МВД России.

«Следователем СЧ СО Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте окончено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде незаконно заготовленной древесины и легализации криминальных доходов. Перед судом предстанут трое участников организованной группы», — объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что всего в группировку входило шесть человек. Они с 2014 по 2019 год экспортировали за рубеж через подконтрольные юрлица незаконно добытую древесину общим объемом более 76 тысяч кубометров. При этом 73 миллиона рублей доходов злоумышленники с помощью различных финансовых операций ввели в легальный оборот. Общая сумма проданной древесины составила около 500 миллионов рублей.

Уголовное дело против трех участников ОПГ передали в Саянский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Дела против остальных уже рассматривают.