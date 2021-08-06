Дело о халатности полиции завели в Хакасии после гибели семьи из пяти человек

Отдел полиции Ширинского района Хакасии не поставил на учет вышедшего на свободу после отбывания срока за убийство местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время не поставленный на учет мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве семьи из пяти человек, включая ребенка.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что должностные лица ОМВД России по Ширинскому району не передали информацию начальнику территориального отдела полиции о прибытии ранее судимого 35-летнего мужчины.

В результате, его не поставили на учет и не организовали профилактическую работу. Собранные материалы передали в органы предварительного расследования. После рассмотрения завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».

Убийство семьи Хнычевых в селе Джирим произошло накануне. По данным СК, жертвами расправы стали четверо взрослых и восьмилетняя девочка. Обвинение в убийстве предъявили ранее судимого Федору Панову. По предварительным данным, причиной стала ревность.

Между обвиняемым и дочкой хозяйки дома был роман, который завершился по инициативе девушки. Панов решил отомстить. Суд отправил обвиняемого в убийстве за решетку на два месяца.