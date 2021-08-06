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    06 августа 2021, 14:53

    Дело о халатности полиции завели в Хакасии после гибели семьи из пяти человек

    Анатолий Минкин

    Отдел полиции Ширинского района Хакасии не поставил на учет вышедшего на свободу после отбывания срока за убийство местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

    Дело о халатности полиции завели в Хакасии после гибели семьи из пяти человек

    В ведомстве пояснили, что в настоящее время не поставленный на учет мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве семьи из пяти человек, включая ребенка.

    В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что должностные лица ОМВД России по Ширинскому району не передали информацию начальнику территориального отдела полиции о прибытии ранее судимого 35-летнего мужчины.

    В результате, его не поставили на учет и не организовали профилактическую работу. Собранные материалы передали в органы предварительного расследования. После рассмотрения завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».

    Убийство семьи Хнычевых в селе Джирим произошло накануне. По данным СК, жертвами расправы стали четверо взрослых и восьмилетняя девочка. Обвинение в убийстве предъявили ранее судимого Федору Панову. По предварительным данным, причиной стала ревность.

    Между обвиняемым и дочкой хозяйки дома был роман, который завершился по инициативе девушки. Панов решил отомстить. Суд отправил обвиняемого в убийстве за решетку на два месяца.