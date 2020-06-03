Дело о гибели московского школьника начали расследовать
Гибель ученика девятого класса Никиты Хромова взял под особый контроль Следственный комитет. Об этом сообщило ИА Nation News.
Отец погибшего Евгений Хромов рассказал, что «сейчас начато полноценное расследование», «уже назначают экспертизы», «процесс пошел». Также он поблагодарил ИА Nation News за публикацию, после которой дело сдвинулось с мертвой точки.
«Мы были пустым местом для следствия, и могли сколько угодно трясти заключениями по делу, приводить какие угодно доказательства. Пока не поднимаешь шум в СМИ, никто ничего не делает», — заключил Хромов-старший.