Дело о ДТП с пьяным следователем в Тюмени передадут в главное управление СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе тюменского СК Александру Кублякову передать уголовное дело о смертельной аварии с участием сотрудника ведомства в главное управление. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Накануне пьяный следователь за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, в районе улицы Федюнинского. Подозреваемого сразу задержали. Сейчас решают вопрос о его аресте. По данным СК, его уже уволили из органов по отрицательным мотивам. Уголовное дело завели по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения».

СМИ написали, что погибшие рабочие чистили дорогу от снега. Предварительно, они выставили дорожные знаки и зажгли предупреждающие огни. Авария произошла поздно вечером 23 ноября.

После этого происшествия депутат Госдумы Анатолий Выборный призвал СМИ не делать акцент на должности или звании участников резонансных дорожно-транспортных происшествий. По словам парламентария, такая практика негативно сказывается на репутации организации и ее сотрудников, которые ничего не сделали.