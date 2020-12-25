Дело о драке Птахи и Obe 1 рассмотрят в суде. Трансляция

Мещанский районный суд 25 декабря рассматривает дело о драке рэперов Obe 1 Kanobe (Никиты Канобовича) и Птахи (Давида Нуриева). Корреспондент «360» ведет онлайн-трансляцию от московского здания суда.

Нападение на Птаху произошло днем 28 декабря 2018 года. Музыкант вышел погулять с собакой, когда на него набросились несколько человек. По словам рэпера, один из нападавших был с битой в руках. Исполнителя ударили в плечо и голову, а затем в него начали стрелять. Птаха выстрелил в ответ из охолощенного пистолета Макарова. Позже в конфликт вмешались полицейские.

В своем Instagram Нуриев заявил, что одним из нападавших был российский рэпер Obe 1 Kanobe. Заступившемуся за рэпера правоохранителю злоумышленники сломали руку. Сам нападавший не стал скрывать, что именно он побил Нуриева. В итоге мужчин задержали, против них завели дело о хулиганстве и нападении на правоохранителя.