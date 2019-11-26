  • Дело о доведении до самоубийства завели после смерти 23-летней следовательницы из Сочи

    26 ноября 2019, 20:14

    Александра Каширина

    СК России возбудил уголовное дело после самоубийства 23-летней сотрудницы отдела полиции Хостинского района УВД Марии Клочковой. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.
    Дело о доведении до самоубийства завели после смерти 23-летней следовательницы из Сочи

    Дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Из-за широкого общественного резонанса, которое вызвали слухи в СМИ об изнасиловании девушки, следствие намерено выяснить все обстоятельства, толкнувшие следовательницу на суицид.

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    Девушка покончила с жизнью в субботу, 23 ноября, на рабочем месте. Следствие допускает, что девушка могла подвергнуться насилию со стороны одного из своих коллег, хотя судмедэксперты и не нашли пока этому никаких подтверждений.

    Сама Мария Клочкова только летом этого года окончила краснодарский университет МВД с красным дипломом, после чего поступила на работу в органы в городе Сочи.