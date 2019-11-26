Дело о доведении до самоубийства завели после смерти 23-летней следовательницы из Сочи

Дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Из-за широкого общественного резонанса, которое вызвали слухи в СМИ об изнасиловании девушки, следствие намерено выяснить все обстоятельства, толкнувшие следовательницу на суицид.

МВД установит причины суицида девушки-следователя в Сочи Подробнее

Девушка покончила с жизнью в субботу, 23 ноября, на рабочем месте. Следствие допускает, что девушка могла подвергнуться насилию со стороны одного из своих коллег, хотя судмедэксперты и не нашли пока этому никаких подтверждений.

Сама Мария Клочкова только летом этого года окончила краснодарский университет МВД с красным дипломом, после чего поступила на работу в органы в городе Сочи.