Криминал 31 июля 2023, 15:34 Дело недосмотревшей за выпавшим из окна ребенком москвички передали в суд СК: дело о гибели трехлетнего ребенка передали на рассмотрение суда в Москве Unsplash

Читать 360tv в

В Москве завершилось расследование дела женщины, недосмотревшей за трехлетним ребенком, выпавшим из окна. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, 51-летнюю женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Под окнами жилого дома по улице Кустанайская 8 июня 2023 года обнаружили ребенка. От полученных повреждений он умер на месте происшествия. Во время следствия выяснилось, что за мальчиком систематически присматривала знакомая его матери. Оставшись на непродолжительное время без присмотра, ребенок выпал из окна балкона.

Реклама

Во время расследования женщина признала свою вину. Следователи сообщили, что собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в суд.

Ранее на востоке Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Сам обвиняемый заявил полицейским, что поссорился с ней накануне и ударил ее в шею ножом, отчего она погибла на месте.