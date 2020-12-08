Источник: начальника отдела подмосковного управления Роспотребнадзора арестовали

Начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Подмосковью Александра Кайдаша и его заместителя заподозрили в получении взятки. Суд уже рассмотрел ходатайство следователей, сообщил «360» помощник судьи Мытищинского суда Ольги Дегтеревой.

«Рассмотрено ходатайство следователя», — сказал помощник судьи.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, сотрудники УФСБ задержали Александра Кайдаша и Эльдара Саматова по подозрению в получении взятки. Согласно версии следствия, мужчины каждый месяц брали деньги от коммерсантов Московской области за общее покровительство. Суммы сотрудникам ведомства перечисляли на личные банковские карты.

В итоге на подозреваемых завели уголовное дело. По решению суда Кайдаш и Саматов отправятся под стражу на два месяца, сказал источник «360».