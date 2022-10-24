Дело московской ячейки «Свидетелей Иеговы» передали в суд | 360°

Криминал 24 октября 2022, 16:40 Дело московской ячейки «Свидетелей Иеговы» передали в суд СК сообщил о передаче в суд дела организаторов ячейки «Свидетели Иеговы» в Москве

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Расследование уголовного дела против трех организаторов московской ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* завершили. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, обвиняемые с 2017 по 2020 год проводили конспиративные собрания в квартирах, где изучали литературу своего учения, а также собирали деньги от участников своего объединения.

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В пресс-службе напомнили, что фигуранты дела знали о решении Верховного суда, по которому «Управленческий центр „Свидетелей Иеговы“* в России» признали экстремистской организацией. Но это не помешало им создать новую ячейку объединения.

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В ходе расследования правоохранители изучили информацию на изъятых носителях и в религиозной литературе, допросили свидетелей и при помощи специалистов провели фонографические и психолого-лингвистические экспертизы. В результате следователи собрали достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд по существу.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев ранее пояснял, что уголовное преследование «Свидетелей Иеговы»* связано с противозаконной деятельностью, а не с верой. Он подчеркивал, что объединение пыталось обжаловать это решение на всех стадиях, но так ничего и не добилось.

*«Свидетели Иеговы» — религиозная организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.