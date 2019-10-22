Дело Кирилла Серебренникова снова передали в суд

Суд отменил решение вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру Подробнее

«Дело было зарегистрировано 21 октября», — пояснил собеседник РИА «Новости».

Дата рассмотрения дела и судья, который будет его вести, пока не известны.

Ранее судья вернул дело Серебренникова в прокуратуру, посчитав, что обвинительное заключение вынесено с нарушениями. Прокуратура оспорила это в Мосгорсуде, и суд встал на сторону обвинения. Сейчас Мещанский суд будет рассматривать материалы дела уже в другом составе.

Ранее экспертиза установила, что на проект «Платформа» потратили 216 миллионов рублей при стоимости подобных проектов в 260 миллионов. Таким образом бюджетные деньги сэкономили, а не растратили. После того, как огласили результаты экспертизы, суд предложил вернуть прокурору дело «Седьмой студии».

Кирилл Серебренников назвал разваленным дело «Седьмой студии» Подробнее

По версии следствия, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева и Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей из 214 миллионов, которые были выделены АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 годах. Деньги предназначались для культурного проекта «Платформа».