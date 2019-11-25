Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

«Уголовное дело передали в центральный аппарат», — заявил Почуев.

Адвокат Соколова допустил участие в следствии экс-сожительницы историка Подробнее

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в чьем производстве находилось дело, ранее сообщали, что информацию о передаче не комментируют.

Рано утром 9 ноября сотрудники полиции вытащили Олега Соколова из реки Мойки в Санкт-Петербурге с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела нашли в его квартире.

Жертвой стала аспирантка и любовница историка 24-летняя Анастасия Ещенко. Соколов сознался в убийстве девушки. По решению суда историк заключен под стражу сроком на два месяца, сейчас он находится в СИЗО «Кресты». В суде Соколов заявил, что совершил преступление на почве личного конфликта.

После произошедшего он был уволен из СПбГУ.