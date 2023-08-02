Криминал 02 августа 2023, 21:35 Дело экс-министра обороны ДНР Стрелкова засекретили РБК: следствие засекретило дело экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова РИА «Новости»

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Следователи засекретили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Молохов.

«Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — прим. ред.) — дело серьезное», — добавил он.

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Адвокат отказался от дальнейших комментариев по делу, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений. Расследование ведут следователи ФСБ.

Мещанский суд Москвы арестовал Стрелкова до 18 сентября по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас бывший министр обороны ДНР находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Игоря Стрелкова задержали в его доме 21 июля. С заявлением в прокуратуру обратился бывший депутат Ярославской области Дмитрий Петровский. По его словам, Стрелков в Telegram-канале публиковал призывы к свержению государственного строя.