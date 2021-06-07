Дело экс-главы управления Минобороны о мошенничестве на 20 млн рублей передали в суд

Дело экс-главы управления Минобороны Александра Бережного передали в 235-й гарнизонный военный суд Москвы для рассмотрения по существу. Полковник обвиняется в мошенничестве на 20 миллионов рублей.

«Уголовное дело Александра Бережного и Александра Вакулина, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и взятке, поступило в суд. Материалы находятся у судьи, дата заседания пока не назначена», — сообщили ТАСС в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда Москвы.

По версии следствия, Бережной и бывший начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны Александр Вакулин причастны к мошенничеству при исполнении контракта между Минобороны и петербургским ООО «Профбизнес» в 2015 году. Компания должна была поставить министерству несколько десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и другой спецтехники. В ходе реализации контракта было похищено порядка 20 миллионов рублей.

Помимо этого, в СК считают, что Бережной и Вакулин получали от бизнесменов крупные взятки. За это они оказывали помощь при заключении новых контрактов, а также предоставляли свое покровительство при работе со структурами Минобороны. Общая сумма взяток, по версии следствия, составляет 368 миллионов рублей.

В отношении Бережного и Вакулина было возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и по ч. 6. ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Оба были арестованы в сентябре 2017 года.