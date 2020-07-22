Дело Ефремова рассмотрит судья, отправившая в колонию Кокорина и Мамаева

Судья Елена Абрамова вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за пьяную драку. Она также приговорила бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам тюрьмы. Теперь ей предстоит вынести решение по делу Михаила Ефремова.

«Дело рассмотрит судья Елена Абрамова. О дате рассмотрения станет известно позднее», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая. Известно, что в 2019 году Абрамова вынесла приговор Захарченко. Он должен был провести в колонии 13 лет, однако позже, в октябре 2019 года, ему снизили срок заключения до 12 лет и шести месяцев.

Судья выносила приговор известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они устроили драку в центре Москвы, за что получили реальные сроки. В колонии оба игрока подали на УДО и вышли в сентябре 2019 года. Уже в мае 2020 года второй кассационный суд принял решение отправить дело футболистов на пересмотр.

Прокуратура предъявила Ефремову обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.