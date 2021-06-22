Дело Эдварда Била передали в прокуратуру для обвинительного заключения

Расследование уголовного дела о ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била завершили. Материалы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Эдвард Бил устроил аварию в центре Москвы в начале апреля. Блогер находился за рулем Audi, выехал на встречную полосу и врезался в четыре легковых автомобиля. В результате серьезные травмы получила водитель одной из машин Мария Артемова.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Женщина несколько дней провела в коме и перенесла три операции.

Эдварда Била обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть первая статьи 264 УК РФ). Суд не стал арестовывать блогера, но запретил покидать дом, водить автомобиль и выходить в интернет.

В середине мая представляющий интересы Марии Артемовой адвокат Андрей Князев заявил, что пострадавшая подаст заявление о прекращении уголовного дела против Била. Юрист пояснил, что блогер возместил материальный и моральный вред. Против прекращения дела выступил следователь.

Сам Бил заявил, что если сначала потерпевшей считалась только Мария Артемова, то сейчас компенсацию с него требуют все. Блогер пояснил, что ему пришлось продать все машины для выплаты денег пострадавшим в аварии. В результате его финансовое состояние стало критическим. Он напомнил, что изначально речь шла только об оплате ремонта машин, но участники аварии стали изображать из себя потерпевших физический вред.