Дело двух старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

«Меру пресечения в виде запрета определенных действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях», — привел ТАСС слова правозащитника.

Адвокат добавил, что отбирать присяжных заседателей начнут 31 августа в Мосгорсуде. Отбор будут проводить в открытом режиме. Слушание по делу младшей из сестер Хачатурян пройдет в закрытом режиме 10 августа в Бутырском суде Москвы. Девушку признали невменяемой на момент совершения убийства.

Ранее защита Ангелины и Крестины выступала против ходатайства прокуратуры. Девушек просили отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд запретил сестрам совершать определенные действия. В частности, им нельзя пользоваться интернетом, общаться между собой, а также с журналистами и участниками процесса.

Сестры Хачатурян в июле 2018 года убили своего отца Михаила Хачатуряна. На теле мужчины зафиксировали многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм мужчина скончался. Девушки заявили, что пошли на преступление из-за многолетних издевательств отца. Разбирательства в суде длятся уже не первый год, теперь адвокаты просят, чтобы дело рассматривал суд присяжных с обязательными предварительными слушаниями.