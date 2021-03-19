Дело бывшего замгендиректора «Аэрофлота» о хищении миллионов передали в суд

Гагаринский суд Москвы вынесет решение по делу бывшего заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Его обвинили в хищении 250 миллионов рублей.

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО „Аэрофлот“ по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Также обвинительное заключение вынесено в отношении экс-начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, адвокатов Дины Кибец и Александра Сливко. Генпрокуратура направила дело в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Следствие считает, что Александров от имени компании «Аэрофлот» заключил четыре договора с адвокатами Сливко и Кибец об оказании юридической помощи и представлении интересов авиаперевозчика в гражданских, уголовных и арбитражных делах.

«Между тем необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом Александров и Давыдова в 2016–2018 годах перечислили этим людям 250,6 миллиона рублей якобы за работу. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.