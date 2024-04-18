Криминал 18 апреля 2024, 09:57 Дело бурятской ОПГ «Комсомольцы» передали в суд СКР: в Бурятии осудят 9 участников ОПГ «Комсомольцы» за разбой и убийство Пресс-служба Следственного комитета

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В Бурятии пройдет суд над девятью участниками группировки «Комсомольцы» по делу о разбое и двойном убийстве в Муйском районе в 2013 году. Следователи завершили расследование и передали материалы для рассмотрения по существу, сообщил Следком республики.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба.

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Девять мужчин в возрасте от 37 до 59 лет обвинили в создании банды, убийстве двух человек, разбое с применением оружия и умышленном поджоге. Большинство фигурантов дела жили в городе Бодайбо в Иркутской области. Выйти на них удалось при расследовании других уголовных дел.

По версии следствия, в 2013 году лидер группировки «Комсомольцы» или «Спортсмены» решил устранить конкурентов в сфере незаконного оборота золота. Пятеро стрелков, два наблюдателя и водитель устроили засаду двум мужчинам, которые возвращались из соседнего региона после продажи незаконно добытого драгметалла.

На проселочной дороге у поселка Таксимо машину обстреляли, и она съехала в кювет. Водитель умер, его напарник попытался сбежать, но его убили. Подозреваемые забрали более 11 миллионов рублей, подожгли машину через фитиль в бензобаке и скрылись.

Полиция задержала участников ОПГ, в которую вошли чиновники Минэкономразвития и ставропольские бизнесмены. Они хотели завладеть предприятием в Минеральных Водах.