Дело братьев Магомедовых направили в суд

По версии следствия, братья Магомедовы создали преступное сообщество из 15 человек. В качестве материальной базы для своей деятельности они использовали компании, входящие в холдинг «Суммы».

С 2010 по 2016 год они заключили государственные контракты через подконтрольные им организации и похитили 11 миллиардов рублей.

Генпрокуратура заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых 5,8 миллиарда рублей в пользу Российской Федерации. По остальной сумме ущерба свои иски подали адвокаты потерпевших.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении соучастников Магомедовых продолжает следственный департамент МВД. Некоторые подозреваемые находятся в международном розыске.

Братьев Магомедовых арестовали в марте 2018 года. Единственным оставшимся активом в группе «Сумма» осталась группа Fesco. В нее входят «Дальневосточное морское пароходство», Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». Доля группы «Сумма» составляет 32,5%.