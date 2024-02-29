Криминал 29 февраля 2024, 15:58 Дело бойца джиу-джитсу об избиении школьника в Москве направили в суд Прокуратура направила в суд дело о жестоком избиении подростка в Москве

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Уголовное дело Серика Ибатова, обвиняемого в жестоком избиении 17-летнего юноши в Москве, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Фигуранту дела 38 лет. В ведомстве напомнили, что 17-летний молодой человек пострадал от побоев вечером 28 января возле одного из домов на Домостроительной улице столицы.

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«Обвиняемый подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов рукой и ногой в область головы», — уточнили в пресс-службе.

Пострадавшего молодого человека доставили в больницу.

Ибатову предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и 1 февраля арестовали. Ему грозит до 12 лишения свободы.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина напал на подростка, потому что увидел, как школьник бил по припаркованным автомобилям руками и ногами.

Он сделал замечание, но мальчик его проигнорировал, и тогда тот решил разбираться с оппонентом таким образом. Источник канала указывал, что напавший занимается джиу-джитсу.

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