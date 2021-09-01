Дело банкира Власова о выводе 46 млрд рублей из России направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. Его обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей.

Следствие предполагает, что Олег Власов в составе преступного сообщества совершал валютные операции по подложным документа, переводя особо крупные денежные средства на счета нерезидентов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, с июня 2013 года в Москве и Кишиневе было создано преступное сообщество владельцем «BC Moldindconbank S.A.» (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеславом Платоном и предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным. Они выводили в иностранной валюте деньги из России. Им помогал Олег Власов. С помощью него они смогли вывести из России с июня 2013 года по май 2014 года со счетов «Балтики» и «Индустриального кредита» более 46 миллиардов рублей. Выведенные средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Власова арестовали, его дело передали в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступного сообщества расследование продолжается.

В августе минувшего года фигурантами уголовного дела о выводе из России 500 миллиардов рублей стали восемь человек. Создатели криминальной схемы и международного преступного сообщества Плахотнюк, Платон и Ренат Усатый были объявлены в международный розыск. Директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон приговорили к 10 годам тюрьмы общего режима. Она причастна к выводу из России свыше 126 миллиардов рублей.