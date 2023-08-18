Криминал 18 августа 2023, 08:54 Дело «ангарского маньяка» по новым убийствам передадут в суд Прокуратура утвердила обвинение «ангарскому маньяку» Попкову по 3 убийствам РИА «Новости»

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Михаилу Попкову предъявили обвинение в убийстве еще трех жертв. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд, сообщила прокуратура Иркутской области.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение 59-летнему Михаилу Попкову по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Копию документа вручат фигуранту дела, а затем передадут материалы в Ленинский районный суд.

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В Иркутске раскрыли еще три преступления. По версии следствия, Михаил Попков из Ангарска в октябре 1997 года, марте 1998 года и октябре 2003 года познакомился с тремя женщинами, предложил подвезти на машине или провести время вместе, а затем увел в безлюдное место и расправился. Двух жертв он задушил, одну из них облил бензином и поджег, а третью не меньше 40 раз ударил ножом.

Обвиняемого прозвали «ангарским маньяком». Его уже приговорили к пожизненному заключению за убийство 83 человек и другие преступления. В 1990-х годах мужчина работал милиционером, затем уволился. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.