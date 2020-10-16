Дела о торговле людьми завели в Подмосковье из-за отказов матерей от детей

В Подмосковье две семьи отказались от своих детей, передав их посторонним людям. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело.

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, за последнее время было установлено два похожих случая. Один произошел в Одинцове 13 октября.

«Двое граждан одного из соседних государств, находясь в помещении кафе в Одинцове, безвозмездно передали на воспитание своего собственного двухмесячного ребенка», — рассказали в Следственном комитете.

Нерадивых родителей задержали правоохранители. При себе у семьи были расписка об отказе от ребенка, медицинские документы о состоянии здоровья младенца.

Аналогичное преступление было совершено в Химках.

«25 апреля 2020 года жительница одного из соседних государств, находясь на территории Долгопрудненской центральной городской больницы, безвозмездно передала на воспитание своего новорожденного ребенка знакомой», — сообщили в СК.

После передачи ребенка мать покинула Россию. О преступлении стало известно только в октябре, когда новая семья попыталась выехать за границу по подложным документам.

Следователи возбудили уголовные дела о торговле людьми.