Декана СПбГУГА будут судить за взятки

По материалам дела, декан заочного факультета за период с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года получал взятки в размере от 50 до 85 тысяч рублей. Всего установлено 28 эпизодов.

Следствие полагает, что декан в сговоре с преподавателем цикловой комиссии вуза помогал абитуриентам поступить без вступительных испытаний.

Отмечается, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело передали в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.