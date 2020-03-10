    10 марта 2020, 15:17

    Декана СПбГУГА будут судить за взятки

    Ирина Нагайникова

    Петербургский суд рассмотрит уголовное дело о взятках за поступление в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации (СПбГУГА). Обвиняемым по делу проходит декан заочного факультета вуза. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СЗСУ на транспорте СКРФ.

    По материалам дела, декан заочного факультета за период с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года получал взятки в размере от 50 до 85 тысяч рублей. Всего установлено 28 эпизодов.

    Следствие полагает, что декан в сговоре с преподавателем цикловой комиссии вуза помогал абитуриентам поступить без вступительных испытаний.

    Отмечается, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело передали в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.