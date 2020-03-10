Декана СПбГУГА будут судить за взятки
Петербургский суд рассмотрит уголовное дело о взятках за поступление в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации (СПбГУГА). Обвиняемым по делу проходит декан заочного факультета вуза. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СЗСУ на транспорте СКРФ.
По материалам дела, декан заочного факультета за период с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года получал взятки в размере от 50 до 85 тысяч рублей. Всего установлено 28 эпизодов.
Следствие полагает, что декан в сговоре с преподавателем цикловой комиссии вуза помогал абитуриентам поступить без вступительных испытаний.
Отмечается, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело передали в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.