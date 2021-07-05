Действовавшую по хитрой схеме группу мошенников задержали в Москве

Группу интернет-мошенников, похищавших деньги граждан дистанционным способом, задержали в Москве. Выйти на злоумышленников сотрудникам полиции помогли специалисты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберпреступлений. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД.

Правоохранители установили, что мошенники размещали объявления в интернете о продаже квартир и дорогих автомобилей. Тем, кто отзывался на их предложение предлагали подтвердить наличие денег путем перевода своим знакомым. Продавцу нужно было представить квитанцию об операции.

Таким способом злоумышленники получали личные данные переводов. Они изготавливали поддельные паспорта при помощи которых снимали деньги со счетов доверчивых покупателей.

Полицейские завели семь уголовных дел по статье «Мошенничество». Сейчас их объединили в одно производство.

В ходе оперативных мероприятий в Москве, Подмосковье, Саратовской и Волгоградской областях полицейские задержали девять подозреваемых. Четверо из них взяли под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли бланки поддельных паспортов, бланки временного пребывания граждан, банковские карты, штампы и компьютерную технику.

Полицейские считают, что на счету задержанных не менее 30 преступлений, которые они совершили в московском регионе.