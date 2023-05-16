Криминал 16 мая 2023, 20:30 Деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях пресекли с 2022 года ФСБ пресекла деятельность 8 ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года Pxhere

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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева. Ее процитировал ТАСС.

Она утончила, что за это время специалисты задержали 20 человек. Кроме того, сейчас расследуют 13 уголовных дел.

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«Целью диверсантов были объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов», — подчеркнули в ведомстве.

На минувшей неделе украинские диверсанты пытались попасть на территорию Курской области. Представители ДРГ подошли близко к российской границе в районе поселка Теткино. Там диверсанты вступили в бой с пограничниками.

Также российские бойцы пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Купянском направлении за сутки. По данным Минобороны, они работали в районе населенных пунктов Двуречная и Ивановка Харьковской области.