28 марта 2024, 10:45
Деятельность подпольных оружейников из 48 регионов России пресекли за 2 месяца
ФСБ пресекла работу подпольных оружейников из 48 регионов России за 2 месяца
За январь и февраль 2024 года силовики пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 российских регионов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — указали в ведомстве.
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Всего деятельность подпольных оружейников пресекли в 48 регионах России, в том числе в Крыму, Донецкой Народной Республике и Санкт-Петербурге.
Силовики изъяли из незаконного оборота 562 единицы огнестрельного оружия, в том числе 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов и других единиц. Также специалисты обнаружили свыше 30 килограммов взрывчаток, 127 основных частей оружия и более 80 тысяч патронов различного калибра.
ФСБ прекратила деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Специалисты продолжают работу в этом направлении.
Крым
ФСБ
Оружие
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