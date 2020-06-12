Деятельность ОПГ пресекли на Урале

По словам пресс-секретаря областного управления МВД Валерия Горелых, финансовые операции проводились через юрлица, подконтрольные ОПГ. Они представляли подложную документация банкам и после перевода деньги обналичивались. Одного из членов преступной группы объявили в розыск. Другие фигуранты находятся под подпиской о невыезде.