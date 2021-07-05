Деятельность группировок последователей Тесака пресекли в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух неонацистских группировок в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. В их состав входили последователи Тесака (Максима Марцинкевича). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В городах Брянск, Пермь и Комсомольск-на-Амуре пресечена экстремистская деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки „Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма“ и неонацистской организации „Молодежная организация Русь“», — приводит агентство текст сообщения ЦОС.

По данным силовиков, участники группировок выступали за изгнание из России мигрантов. Они хотели создать в России «белое государство с нацистским строем».

Экстремисты планировали организовать в стране радикальную политическую структуру. Как рассказали в ФСБ, задержанные печатали и распространяли экстремистские листовки, рисовали нацистские граффити, принимали участие в незаконных акциях и готовились к выездам на подобные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург. Они вынашивали нападения на сотрудников правоохранительных органов и тренировались в лесу. У подозреваемых в преступлениях, против которых уже завели уголовные дела, нашли травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, ножи, запрещенную литературу и националистическую атрибутику.

Ранее в ЦОС рассказали, что ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Двух террористов задержали, а шестерых — ликвидировали.