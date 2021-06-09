«Дед застрелил двух человек». Мужчину с ружьем засняли у места убийства приставов в Адлере

Очевидцы засняли мужчину с ружьем в Адлере. Он был у места, где застрелили двух приставов. Оператор утверждает, что именно этот человек стрелял в сотрудников ФССП.

В Адлере около 10:35 мужчина застрелил двух судебных приставов, которые приехали на улицу Просвещения по вопросу сноса принадлежащего ему здания. По данным полиции, 60-летнего подозреваемого уже задержали, отвезли в дежурную часть, а материалы передали в управление СК России по Краснодарскому краю.

СМИ сообщили, что всего приставов, которые приехали с постановлением о сносе постройки, было трое. Один убежал. Экстренные службы уже прибыли на место убийства.