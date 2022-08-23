Дебоширы устроили драку в компьютерном клубе Петербурга

Массовая драка произошла в Санкт-Петербурге в компьютерном клубе на улице Космонавтов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения пришли в компьютерный клуб для того, чтобы поиграть в игры. Однако администратор не пустила злоумышленников, так как в заведении не осталось свободного места. Из-за этого мужчины начали скандались. За девушку вступились двое мужчин 20 и 24 лет, однако оппоненты избили их, нанеся тем самым вред здоровью. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против злоумышленников, передали «Дни.ру».